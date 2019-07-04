Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma! Ruslar ABD'yi engelledi Rusya'ya ait savaş uçağı Su-27, hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait P-8A uçağına Kırım üzerinde önleme yaptı.

ABD ile Rusya arasında Karadeniz semalarında tehlikeli yakınlaşma yaşandı. Rusya'ya ait savaş uçağı SU-27, ABD'ye ait P-8A uçağına Kırım üzerinde önleme yaptı.

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