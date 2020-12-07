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Dünya Karadeniz'de tehlikeli karşılaşma
Dünya

Karadeniz'de tehlikeli karşılaşma

ABD ve Fransız casus uçaklarını Karadeniz'de keşif uçuşu yaparken, Rusya'ya ait Su-30 tipi savaş uçağı, Fransa'ya ve ABD'ye ait casus uçaklarını Karadeniz üzerinde engelledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:25:00 -
Karadeniz'de tehlikeli karşılaşma

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC), Rus radarlarının, ülke sınırına doğru yaklaşan casus uçaklarını tespit ettiğini duyurdu. Merkezden yapılan açıklamada, "Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için, Güney Askeri Bölgesi'nin hava kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı kalkış yaparak, casus uçakları engelledi. Rus savaş uçağı radarın tespit ettiği hedefleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin RC-135 stratejik keşif uçağı ve KS-135 yakıt ikmal uçağı ve Fransız Hava Kuvvetleri'nin C.160G keşif uçağı olarak belirledi. Bu hedeflere, Karadeniz üzerinden eşlik ederek Rus sınırına yaklaşmalarını engelledi" ifadeleri kullanıldı.

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