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Gündem Karadeniz'de sular iyice ısındı! O ülke savaş gemisini gönderiyor
Gündem

Karadeniz'de sular iyice ısındı! O ülke savaş gemisini gönderiyor

Son günlerde Rusya-Ukrayna kriziyle suların iyice ısındığı Karadeniz'de savaş gemisi hareketliliği devam ediyor. Bugün bir İngiliz savaş gemisi mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:19:00 -
Karadeniz'de sular iyice ısındı! O ülke savaş gemisini gönderiyor

Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgârlar esmeye devam ederken, İngiltere'nin dün, yerel gazetelerinden biri, ülkenin Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerini Karadeniz'e göndereceğini yazdı. Gazete, İngiltere Kraliyet Donanması'ndan bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, gemilerin NATO ve Ukrayna'ya yönelik dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı. Bugün, bir İngiliz savaş gemisi, Türkiye'ye mayıs ayında Karadeniz'e geçeceğine dair bildirimde bulundu.

ABD vazgeçmişti

Rusya-Ukrayna geriliminde tercihini Ukrayna'dan yana kullanan ABD de geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini açıklamış ancak birkaç gün içinde bu kararından vazgeçmişti. Karadeniz'de tansiyonun düşmesine izin vermeyen ABD, Rusya'ya yönelik hamlesini yaptırımlar üzerinden gerçekleştirmiş ve 10 diplomatı sınır dışı etmişti.

Rusya güçlerini bölgeye kaldırdı

Ukrayna'nın doğusunda gerilimin bir defa daha yükselmesi ve NATO ülkelerinin bazı gemilerini Karadeniz'e yönlendirmesi nedeniyle Rusya da, Kırım dahil sınırlarını korumak adına bazı güçlerini bölgeye kaydırmış durumda.

Ne olmuştu?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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