Karadeniz'de sıcak anlar! Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne bağlı keşif uçağını engellediği açıklandı.
Gerilim yaşayan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Karadeniz semalarında karşı karşıya geldi.
Rusya'dan jet açıklama
Sıcak anların yaşandığı olaya ilişkin açıklama Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden geldi.
Yapılan açıklama göre; Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine bağlı US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engelledi.
Karadeniz semalarında yaşanan o anlara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.