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Karadeniz'de palamut bolluğu

Karadeniz'de sona eren av yasağı ile 'vira bismillah' diyen balıkçılar ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:24
Karadeniz'de palamut bolluğu

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle bitmesiyle birlikte Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçıların ağları palamutla dolup taşıyor. Balıkçı tezgâhlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Hava şartlarındaki değişimlerle birlikte zaman zaman kıtlık yaşayan balıkçılar, son günlerde artan yağmurla birlikte ağlarını doldurdu, bereketli bir sezona başladı. Bolluk yaşanan palamudun tanesi 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarda tezgâhlardaki yerini alıyor. Balıkçılar, bolluğun devam etmesi halinde fiyatlarının düşeceğini söylerken, yaşanan bolluktan vatandaşlar da hayli memnun kalıyor.

BOLLUK VAR

Balık avının bereketli geçtiğini ve balık bolluğu olduğunu belirten balıkçı Mehmetcan Örseoğlu, "Bolluk var. Güzel balıklarımız çıkıyor fiyat biraz pahalı ama düşmesini bekliyoruz. Şu anda tezgâhta en çok palamut var, palamut biraz bol ve tercih ediliyor. Yağmurların gelmesiyle beraber şu an en çok çıkacak olan balık palamut. Genellikle tezgâhlarda palamut revaçta. Kıtlık yok aslında, denizden balık her zaman çıkıyor ama balık Türkiye piyasasına dağıldığı için belirli kısımlarda kıtlık oluyor. Fiyatların düşmesi bekleniyor; vatandaş da biz de düşmesini bekliyoruz. Balığın bol olacağını, vatandaşın bol bol balık tüketmesini tavsiye ediyoruz. Havadaki değişimlerden dolayı tezgâhtaki balıklar gel git yaşıyor ama ben inanıyorum ki, denizde balık bol, 10-15 gün sonra bol bol balık yiyeceğiz.  Fiyatlar 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Biz 5-6 lira civarında olmasını istiyoruz" dedi.

BÖYLE BALIK BULUNMAZ

Fiyatların uygun olduğunu ifade eden Neriman Çabuk, "Tezgâhlar dolup taşıyor, herkese tavsiye ederim. Böyle balık bulunmaz. Şu an palamut var, istavrit var ama ben istavriti pek tercih etmiyorum. Fiyatlar bence normal bu zamanda, normal buluyoruz. Bir Karadenizli olarak ben normal buluyorum" diye konuştu.

Sezonun yeni açılmasına rağmen tezgâhların dolu olduğunu anlatan Murat Demir ise, "Balıklar yeni çıkmasına rağmen güzel, memnunuz. Ama şartlar iyi olmadığı için vatandaşlar pek alamıyor, rağbet gösteremiyor. Bu mevsim palamut ve istavrit mevsimi ben onları tercih ediyorum" ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:24
  1. KARADENİZ
  2. PALAMUT
  3. FİYAT
  4. bolluk

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