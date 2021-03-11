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Dünya Karadeniz'de Komorlar bandıralı yük gemisi battı
Dünya

Karadeniz'de Komorlar bandıralı yük gemisi battı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Karadeniz'de yük gemisinin battığını açıkladı. Nikolenko olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:48:00 -
Karadeniz'de Komorlar bandıralı yük gemisi battı

Romanya açıklarında Komorlar bandıralı "Volgo Balt 179" yük gemisinin batması sonucu 2 Ukraynalı hayatını kaybetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yük gemisinde bulunan 13 Ukrayna vatandaşından 10'unun kurtarıldığını bildirdi.

Sözcü Nikolenko, 2 kişinin öldüğünü, bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna medyasında, Komorlar bandıralı geminin, Rostov-na-Donu Limanı'ndan Köstence Limanı'na gittiği ifade edildi.

Geminin kuvvetli fırtına nedeniyle battığı tahmin ediliyor.

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