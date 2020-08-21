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Gündem Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi kaç yıla bedel? Uzman açıkladı
Gündem

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi kaç yıla bedel? Uzman açıkladı

Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:26:00 -
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi kaç yıla bedel? Uzman açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz müjdesi sonrası konuşan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, keşfedilen miktarın Ankara’nın Moskova’dan doğalgaz aldığı bir hattın 20 yılına bedel olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği doğalgazın miktarı tartışılrken Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, rezervin Türk enerji stratejisinde köklü değişimi meydana getireceğini söyledi.

Kumbaroğlu, keşfedilen 320 milyar metreküpten daha fazla miktarın bölgede olduğunu söyledi.

Rusya ile yapılan doğalgaz sözleşmesinin yenilenmeme ihtimalini değerlendiren Kumbaroğlu, “Bu olursa eğer kendi rezervimiz bu hatlardan herhangi birisinin 20 yılına bedeldir. Ayrıca Türkiye’nin eli güçlenecek. Diğer üreticiler bu gelişme sonrası gazı daha ucuza verebilir” dedi.

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