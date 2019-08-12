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Karadeniz'de karadutun pekmeze yolculuğu başladı

Meyvesinin bölgede az yetişmesi dolayısıyla kilogramı 300 liraya kadar alıcı bulan karadut pekmezi, yöre kadınları tarafından geleneksel yöntemlerle yapılıyor - Yıllık yaklaşık 800 kilogram karadut yetiştirilen Şebinkarahisar ilçesinde yöre sakinleri, hazırladıkları pekmezden ek gelir sağlıyor

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
Karadeniz'de karadutun pekmeze yolculuğu başladı

GİRESUN (AA) - MAHMUT AHMET YELES - Karadeniz Bölgesi'nde az yetişen karaduttan yöre kadınları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen pekmezin kilogramı, 300 liraya kadar alıcı buluyor.

Sağlık açısından çeşitli faydaları olduğu bilinen ve özellikle kış aylarında daha fazla tüketilen dut pekmezi, yaz aylarında hazırlanıyor.

Yıllık yaklaşık 800 kilogram karadut yetişen Şebinkarahisar'da aileler, meyveyi ağaçlardan büyük bir özenle tek tek elleriyle hasat ediyor. Renklenen ellerden sepetlere konulan karadut, kazanlara dökülüyor.

Ateşte kaynatılan karadut, ağaç dallarından örülmüş ve "şelek" adı verilen sepetlerden süzülerek şırası alınıyor. Tekrar kaynatılan şıra, tepsilere dökülerek güneşte bırakılıyor. Yaklaşık bir hafta bu şekilde bekletilen şıra, sıcağın etkisiyle kıvam kazanarak pekmez halini alıyor.

Tamamen el emeğiyle hazırlanan ve hiçbir katkı maddesi barındırmayan karadut pekmezinin kilogramı, 300 liraya kadar alıcı buluyor.

-"Sağlık yönünden faydası dolayısıyla ilgi görüyor"

İlçede dut üretim tesisi bulunan Osman Kondu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karadutun sağlık yönünden faydalı olması dolayısıyla ilgi gördüğünü söyledi.

Karadutun bulunması ve yetişmesi zor bir meyve olduğuna dikkati çeken Kondu, "Karadutun toplanması ve pekmezinin yapılması için harcanan emek oldukça fazla. Karadut pekmezinin oluşması için 3-5 işlemden geçmesi gerekiyor." dedi.

Kondu, karadutları ağaçlardan teker teker topladıklarını anlatarak, "Kazanlarda belirli bir süre kaynıyor. Kaynayan karadutlar süzüldükten sonra eski çanak ve tepsilerde belirli bir süre bekliyor ve pekmez haline geliyor." ifadesini kullandı.

Pekmez yapan Gülzade Kondu ise karadut hasadının temmuz başından ağustosun ilk haftasına kadar devam ettiğini belirtti.

Ağaçların yaklaşık 1 ay ürün verdiğini kaydeden Kondu, pekmezin, karadut toplandıktan sonra güneşin de yardımıyla 3-4 günde oluştuğunu aktardı.



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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
  1. Giresun
  2. Karadut pekmezi
  3. Şebinkarahisar

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