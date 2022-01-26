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Gündem Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı! İşte o iller
Gündem

Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı! İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 14:42:00 - 2022-01-26 14:54:37
Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı! İşte o iller

Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda beklenen yağışların bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 santimetre), iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. (İLKHA)

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