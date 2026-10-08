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Dünya Karadeniz'de İHA saldırısı! Gemi battı
Dünya

Karadeniz'de İHA saldırısı! Gemi battı

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Karadeniz'de İHA saldırısı! Gemi battı

Bulgaristan, Karadeniz'de İHA saldırısı sonucu batan geminin mürettebatını helikopterlerle aradı. Karadeniz açıklarında 6 Ekim'de 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramıştı. Togo bayraklı ALFA WATAN gemisi saldırının ardından batmış, Palau bayraklı "Able" adlı gemide yangın çıkmış ve 18 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.

Bulgaristan'ın Krumovo Hava Üssü'nden havalanan iki helikopterle, Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından batan geminin çevresinde yaklaşık 1,5 saat arama çalışması yapıldığı belirtildi.

Krumovo Hava Üssü'nden iki helikopterin mürettebatı, bTV kanalına, 6 Ekim'de Karadeniz'de İHA saldırısının ardından batan geminin çevresinde gerçekleştirilen arama kurtarma görevini anlattı.

Komutan Yardımcısı Yarbay Plamen Donchev, helikopterlerle bölgeye yaklaşırken yardıma ihtiyaç duyan gemiyi gördüklerini belirterek, gemiye yaklaştıklarında ise batan gemiye ait enkaz parçalarıyla karşılaştıklarını söyledi.

 

"Bu, bir trajedinin açık kanıtı"

Arama çalışması boyunca farklı türde enkaz parçaları da tespit ettiklerini aktaran Donchev, "Bu, bir trajedinin açık kanıtı." dedi.

Arama kurtarma görevlisi Binbaşı Svetlozar Aleksandrov ise çalışmalar sırasında deniz yüzeyindeki her cisme odaklandıklarına işaret ederek, bölgede petrol sızıntısı da bulunduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında 6 Ekim'de 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Togo bayraklı ALFA WATAN gemisi saldırının ardından batmış, Palau bayraklı "Able" adlı gemide yangın çıkmış ve 18 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.

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