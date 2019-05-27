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Karadeniz'de hiçbir şey imkansız değildir !

Artvin'in Hopa ilçesinde Kuledibi mahallesinin yol sorunu belediye tarafından yaptırılan 50 metrelik asansör ile çözüldü. Yapılan asansör vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:05
Karadeniz'de hiçbir şey imkansız değildir !

Pratik ve inanılmaz çözümleri ile dikkat çeken Karadeniz insanı bir kere daha farkını gösterdi.

Hopa ilçesinde ilçe merkezinden yaklaşık 50 metre yüksekte olan Kuledibi mahallesinin yolu bir hayli uzundu. Merdivenli yol ise vatandaşları canından bezdirir hale getirmişti. Mahalle halkı mahallesine asansör istedi ve geçtiğimiz dönem AK Parti'de olan belediye tarafından sorun asansör yaptırılarak çözüldü. Hopa Kaymakamlık ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası binaları arasında yaptırılarak hizmete giren asansör yerden 50 metre yükseğe çıkarak Kuledibi mahallesinin ulaşım sorununu çözüyor. 10 katlı bir apartman yüksekliğindeki 5-6 kişi alan asansör sayesinde vatandaşlar ne uzun yol gitmek zorunda kalıyor, ne de mahalleye ulaşımı sağlayan merdivenleri çıkmak zorunda kalıyor.

Asansörün yapılmasıyla rahat ettiklerini, asansörden önce uzun bir yol yürümek zorunda kaldıklarını dile getiren Gönül Ersoy isimli mahalle sakini “Çok güzel bir şey. Evim hemen burada, benim için çok rahat oldu. Eskiden yol çok uzundu. Öbür taraftan dolanmak zorunda kalıyorduk. Eşya ile çıkamıyordum, oğluma diyordum gel beni karşıla, şimdi dolmuştan iniyorum direk asansörle evime çıkıyorum” dedi.

Asansörün yaşlılar için çok rahatlatıcı bir hizmet olduğunu dile getiren Güner Şeşen ise “Bu hizmet o kadar güzel oldu ki, yapılan en iyi hizmetlerden biri. Eskiden mahalleye çıkan yollar uzundu ve yokuştu tabi. Yaşlılar için bu asansör çok iyi oldu. 185 merdiven basamağını çıkmak zorunda kalıyorduk. Şimdi bu çilemiz sona erdi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:20
  1. Hopa

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