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Dünya Karadeniz'de füzeler peş peşe ateşlendi
Dünya

Karadeniz'de füzeler peş peşe ateşlendi

Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının Karadeniz ayağında Moskit gemisavar seyir füze sistemleri denendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 02:25:00 - 2020-09-23 02:30:46

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Kafkas-2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının ikinci gününde hareketlilik yaşandı.

Rusya ile birlikte Belarus, Ermenistan, Çin, Myanmar, İran ve Pakistan askerlerinin katıldığı askeri tatbikatın sabah başlayan etabında S-300 hava savunma sistemleri fırlatılırken, tatbikatın ikinci kısmında S-400, Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri peş peşe fırlatıldı.

Tatbikat kapsamında Karadeniz’de gerçekleştirilen ayağında Rusya donanmasındaki İvanovets ve R-60 gemilerinden Moskit tipi seyir füzesi atıldı. Karadeniz’deki hedeflere seyir füzeleri fırlatılarak söz konusu hedefler yok edildi. Karadeniz’e kıyısı bulunan Krasnodar bölgesinden ise gemisavar füze sistemleri olan “Bastion” ve “Ball” gemi karşıtı füze sistemleri fırlatılıp hedefler imha edildi.

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