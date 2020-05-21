Karadeniz'de "evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına kısmen uyulduğu görüldü.

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddeleri ile Saathane Meydanı civarında vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapıyor. Trafikte ise Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve 100. Yıl Bulvarı'nda araç yoğunluğu bulunduğu görüldü.

Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye Caddelerinin giriş ve çıkışlarında vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Atakum ilçesindeki sahiller ise yürüyüşe ve banklara oturulmasına izin verilmediği için boş kaldı. Polis ekipleri sahilde devriye gezerek dışarı çıkan vatandaşları uyarıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların bir kısmı ise zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.

Sinop'ta da işlek cadde ve sahillerde yaya ve araç trafiğinde artış yaşanıyor.

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yaya ve araç trafiği olduğu gözlemlendi.

Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı'nda yer yer yoğunluk gözlenirken, Cumhuriyet Meydanı ise daha sakin görünüyor.



Çorum’daki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğinde artış olduğu görüldü.

Çankırı'da Atatürk Bulvarı'nda kısmen araç yoğunluğu bulunurken yaya yoğunluğunda düşüş olduğu gözlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sakinlik hakimken, şehrin turistik alanları, başta Kral Kaya Mezarları ve müzeler olmak üzere en sakin günlerini yaşıyor.