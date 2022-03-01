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Gündem Karadeniz'de etkili oluyor! Gemiler Bartın'a sığındı
Gündem

Karadeniz'de etkili oluyor! Gemiler Bartın'a sığındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 12:42:00 -
Karadeniz'de etkili oluyor! Gemiler Bartın'a sığındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Amasra Belediyesi ekipleri, vatandaşları Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Küçük Liman mevkisindeki bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

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