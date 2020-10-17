Karadeniz’de bulduğumuz doğal gaz rezervi önemli oranda arttı! Müjdeler peş peşe

Buğra Kardan

Türkiye’nin Karadeniz’de yürüttüğü enerji arama ve tarama çalışmaları hız kazanacak. Çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Tuna 1 bölgesinde bulunan doğal gaz rezerv miktarının önemli oranda arttığını kamuoyuna duyuracak.



İlerleme kaydedildi



Peş peşe gelen duyumlara göre Tuna 1 bölgesinde yapılan arama faaliyetlerinde ilerleme kaydedildi. Ağustos ayında 320 milyar metreküp olarak ilan edilen rezerv miktarı, minimum yüzde 50 artarak 500 milyar metreküpe dayandı. Karadeniz’de bulunan doğal gazın 2023’te 83 milyonun kullanıma sunulması hedefleniyor. 2026’dan itibaren her sene 15 milyar metreküp üretim yapılması öngörülüyor.



Moralli ve umutluyuz



Erdoğan’ın Fatih gemisinden yapacağı açıklamaları iple çeken enerji firmalarının yöneticileri, “Karadeniz, bizlere moral ve umut aşılamaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki burada tahminlerin ötesinde bir doğal gaz rezervi var. Dileriz, çalışmalarda aşama alınır. Bölgede petrol de mevcut. Umarız, ilgili birimler tarafından gerekli adımlar atılır ve petrolle ilgili müjdeler verilir” diyorlar. Analistler de Karadeniz’den yakında petrol çıkarılacağını ve Türkiye’nin üretim ile ihracatta önemli başarılar elde edeceğini dile getiriyorlar.



Araştırmalar devam ediyor



Yeni Akit’e konuşan Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise 320 milyar metreküp doğal gazın yer aldığı havzada petrol bulunma ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Kumbaroğlu, “Tuna 1’i de kapsayan Sakarya Gaz Sahası’nda kuvvetle muhtemel petrol vardır. Nihayetinde araştırmalar devam ediyor. Petrolle ilgili de bulgular elde edilebilir. Ancak bu bulgular hemen paylaşılmaz” dedi.



Sonuçları göreceğiz



Doğal gaz arama ve tarama faaliyetlerinin yoğunlaştığına dikkat çeken Kumbaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Tuna 1’de sondaj çalışmaları, ilk etapta 3 bin 520 metre derinlikte yapıldı. Ardından çalışmaların 4 bin 525 metrede devam edeceği belirtildi. İlave bin metrelik kısımda olumlu sonuçlar alındığı anlaşılıyor. Sonuçları göreceğiz. Öyle görünüyor ki Fatih gemisini ziyaret edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı 20-30 milyar metreküp değil de daha yüksek bir rakam telaffuz edecek. Bu rakamla da Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezerv miktarı 400 milyar metreküpü geçecek hatta 500 milyar metreküpe varacaktır.”



Kumbaroğlu, Karadeniz’in Münhasır Ekonomik Bölge olduğuna işaret ederken, “Bu bölgede çıkarılacak enerji kaynakları Avrupa’ya ihracata da kapı aralayacak. Malum, Romanya ve Bulgaristan’ın da sahaları var. Söz konusu ülkelerle ortak adımlar atmamak için bir neden yok” dedi.