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Karadeniz'de bolluk başladı! "Tekneler 5-6 ton hamsiyle dönüyor"

Palamut bolluğundan sonra gözlerini hamsiye çeviren Karadeniz balıkçılarının beklentisi boşa çıkmadı. Bol balığın mutluluğunu yaşayan balıkçılar çıktıkları avdan limana tekne başına 5-6 ton hamsiyle dönüyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:12
Karadeniz'de bolluk başladı! "Tekneler 5-6 ton hamsiyle dönüyor"

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi avlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Bereketli geçen palamut sezonunun bitmesinin ardından hamsi avına çıkan balıkçıların yüzü, avladıkları bol miktarda hamsiyle gülüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, hamsi avına çıkan balıkçıların limana yanaştığını söyledi.

Hamsi avcılığının devamının geleceğini ifade eden Karakaş, "Balıkçılar dün akşam itibarıyla parça parça Akçakoca Limanı'ndan çıkmaya başladı. Gırgırlar 300-400 kasayla limana yanaşmaya başladı. Teknelerden alınan hamsi, boşaltılıp piyasaya sunulmaya başlandı. Şu anda aldığımız haberlere göre, hamsinin devamı gelecek. Diğer teknelerin de bölgemizde hamsi avcılığı başladı. Yarın daha iyi olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

"Bir tekne 5-6 ton hamsiyle limana dönüyor"

Karakaş, balıkçıların limana bol hamsiyle döndüğünü aktararak, "Normalde teknelerde 200, 300 ve 400 kutu şeklinde geliyor. Bu da günlük 5-6 ton hamsiye tekabül ediyor. Bu da piyasayı karşılamakta. İnşallah hamsi çıktıkça, avcılık yapıldıkça fiyatlar da daha da düşecektir. Hamsinin ilerleyen günlerde 7 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Limanda araçlara yüklenen hamsi, satışa sunulmak üzere iç bölgelere gönderiliyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:12
  1. Batı Karadeniz
  2. Akçakoca
  3. palamut sezonu
  4. hamsi avı
  5. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş
  6. Akçakoca Limanı

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