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Dünya Karadeniz'de askeri gerilim! Rusya'dan jet açıklama
Dünya

Karadeniz'de askeri gerilim! Rusya'dan jet açıklama

Rusya, Karadeniz’e giren ABD donanmasına ait savaş gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:08:00 - 2021-11-04 17:08:43
Karadeniz'de askeri gerilim! Rusya'dan jet açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD donanmasına ait "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait geminin, bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

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