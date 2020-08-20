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Aktüel Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanlarının tespit çalışmasında sona gelindi
Aktüel

Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanlarının tespit çalışmasında sona gelindi

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ: - "Deniz, kum ve güneşten uzaklaşarak doğada, yaylalarda ve tarihi değerlerin içerisinde olalım diyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:13:23 -
Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanlarının tespit çalışmasında sona gelindi

ZONGULDAK (AA) - Karadeniz'de, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle 6 ilde kamp ve karavan alanları tespiti için başlatılan çalışmalar, yarın tamamlanacak.

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük'te, kamp ve karavan alanlarının belirlenmesi için 9 Ağustos'ta başlanan çalışmalar kapsamında incelemelerde bulunan heyet, Ereğli ilçesinin Kireçlik sahiline geldi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, gazetecilere, Türkiye'de kamp ve karavan alanlarının sayısını artırmak için çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de yeni yerleri tespit etme gayretinde olduklarını anlatan Özdağ, "Deniz, kum ve güneşten uzaklaşarak doğada, yaylalarda ve tarihi değerlerin içerisinde olalım diyoruz. Geldiğimiz Kireçlik sahilinde deniz, sahil, şelale, yeşillik, dağ her şey mevcut. Kalkınma Ajansı bu incelemelerin ardından bir rapor çıkaracak ve biz de bu raporun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Özdağ, kamp ve karavan turizminin bölgedeki esnafa da faydası olduğunu belirterek, "Bilindiği gibi otel konsepti tamamen kitle turizmidir. Kamp ve karavan turizmi ise kitle turizmi dışındadır, esnafa da faydası vardır. Karavan yaşamı minimal bir yaşamdır." dedi.

BAKKA'da uzman olarak çalışan Irmak Şarkir de Çankırı'dan başlayan sürecin Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük ve Zonguldak bölgesine kadar uzandığını dile getirerek, "Kamp ve karavan alanlarının tespiti yapılıyor. Birlikte yürütülen bir proje. Bir rapor hazırlanacak. Daha sonra da buralara ne tür yatırımlar yapılabilir bunlara bakılacak." ifadelerini kullandı.

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