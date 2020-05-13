Karadeniz'de 14 yaş ve altı çocuklar sokağın tadını çıkardı

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp, güneşli günün keyfini yaşadı.

Samsun'da ebeveynleri ile Atakum sahilinde vakit geçiren çocuklar, doyasıya eğlendi. Çocuk parkları ve yürüyüş yollarında gezen çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Kastamonu'da, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunda yürüyüş yaparken Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle birlikte oynadı.

Park görevlilerinin çimleri suladığı sırada çocuklar da zaman zaman suyla oynadı.

Sinop'ta, uzun bir aranın ardından sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, park ve sahilleri doldurdu.

Barış Manço Parkı'na akın eden çocuklar, aileleriyle güneşin tadını çıkararak, parktaki alanlarda oyunlar oynadı.

Bazı çocuklar sahilde bisiklet sürerken, bazı çocuklar ise hayvanları besledi.

Emniyet ekipleri, yoğunluğun oluştuğu alanlarda ailelere sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Çankırı'da Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokaklarda olmanın keyfini çıkardı.

Bazı çocuklar evlerinin önünde bisiklete binerken, bazıları da park ve bahçeleri doldurarak aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Amasya'da soluğu parklarda alan çocuklar, güneşli havada eğlenmenin keyfine vardı.

Aileleriyle kent merkezindeki parkalara gelen çocuklar, yeşil alanda top oynadı, bisiklet sürdü, eğlenceli vakit geçirdi.

Çorum’da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.

Kent merkezinde özellikle parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar, kısıtlamanın ardından ilk defa evden dışarı çıkarak doyasıya eğlendi.



Bazı çocuklar da aileleriyle caddede yürüyüş yapıp, oyun alanlarında zaman geçirdi. Çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde taktıkları maskelerle, parklarda bisiklet sürdü ve top oynadı.



