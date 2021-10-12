Karadeniz yöresine ait olan Mıhlama
Soğuk algınlığına iyi gelmesinin yanı sıra ateş düşürücü özelliği de olan nefis Mıhlama (kuymak) tarifi.
Soğuk algınlığına iyi gelmesinin yanı sıra ateş düşürücü özelliği de olan nefis Mıhlama (kuymak) tarifi.
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 kase çeçil peyniri veya kaşar peyniri
- 1 su bardağı su
Yapılışı
2 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Mısır ununu ekleyip kavuralım. Sonrasında 1 bardağı suyu ilave edip karıştırarak kısık ateşte pişirelim. Üzerine tereyağını tavada kızdırıp dökün.Tereyağ ının donmaması için sıcak sıcak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.