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Kadın - Aile Karadeniz yöresine ait olan Mıhlama
Kadın - Aile

Karadeniz yöresine ait olan Mıhlama

Soğuk algınlığına iyi gelmesinin yanı sıra ateş düşürücü özelliği de olan nefis Mıhlama (kuymak) tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 07:34:00 - 2021-10-12 07:35:25
Karadeniz yöresine ait olan Mıhlama

Soğuk algınlığına iyi gelmesinin yanı sıra ateş düşürücü özelliği de olan nefis Mıhlama (kuymak) tarifi.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 kase çeçil peyniri veya kaşar peyniri
  • 1 su bardağı su

Yapılışı

2 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Mısır ununu ekleyip kavuralım. Sonrasında 1 bardağı suyu ilave edip karıştırarak kısık ateşte pişirelim. Üzerine tereyağını tavada kızdırıp dökün.Tereyağ ının donmaması için sıcak sıcak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.

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