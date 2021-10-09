Karadeniz, yağışta son 49 yılın rekorunu kırdı

Türkiye’de topraklara bu yaz 77, geçen yıl yaz mevsiminde ise 65,7 milimetre yağış düştü. Yaz mevsiminde en fazla yağış 483 milimetre ile Rize’de, en az yağış 3 milimetreyle Şırnak’ta kaydedildi. Bu yaz mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalin altında yağış alırken Karadeniz Bölgesi’nde son 49 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışı gerçekleşti. Bu yaz da yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri haricinde diğer bölgelerde arttı. Yaz mevsiminde normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 36 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi. Geçen yıla göre yağış en fazla Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde arttı.