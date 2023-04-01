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Ekonomi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ekonomi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-01 14:28:00 -
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

Müracaatlar: 27.03.2023-10.04.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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