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Aktüel

Karadeniz sokaklarında normalleşme süreciyle başlayan hareketlilik sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:14:54 -
Karadeniz sokaklarında normalleşme süreciyle başlayan hareketlilik sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun sokaklarında seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılmasıyla hareketlilik devam ediyor.

Normalleşme süreciyle Atakum ilçesindeki sahil kesiminde vatandaşlar yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Kent merkezinde kafe, restoran ve birçok iş yerinde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edildi.

Atatürk ile 100. Yıl bulvarları, İstiklal Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu görüldü.

- Kastamonu

Kastamonu'da da uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Cumhuriyet ve Nasrullah caddelerinde insan yoğunluğu oluştu. Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluğun diğer günlere göre biraz daha fazla olduğu gözleniyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

- Tokat

Tokat'ta da bazı işletmelerin açılmasıyla hareketlilik sürüyor.

Kentin en işlek yerleri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşandı.

Zabıta ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulundu.


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