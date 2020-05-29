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Gündem

Karadeniz semalarında sıcak saatler! Türk uçağı da katıldı

ABD B-1 bombardıman uçakları, bugün Ukrayna'ya ait Su-27 ve MiG-29 savaş uçakları ve Türkiye'ye ait KC-135 tanker uçağıyla Avrupa ve Karadeniz bölgesinde ilk kez ortak bir göreve katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:46:00 - 2020-05-29 15:54:33

ABD Bombardıman Görev Gücüne bağlı B-1 bombardıman uçakları, bugün Ukrayna'ya ait Su-27 ve MiG-29 savaş uçakları ile Türkiye'ye ait KC-135 tanker uçağıyla Avrupa ve Karadeniz bölgesinde ilk kez ortak bir görev gerçekleştirdi.

Uçuşa Karadeniz üzerinde Polonya'ya ait F-16 ve MiG-29'lar ile Romanya'ya ait F-16'lar ve MiG-21'ler eşlik etti. Uçuşa bir adet Yunan F-16'sının da katıldığı belirtildi.

Açıklama yapan ABD Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jeff Harrigian, "Avrupa'ya yönelik bombardıman görev gücü misyonları, müttefiklerimize bağlılığımızı gösterirken, tüm düşmanlara açık bir caydırıcılık mesajı veriyor" dedi.

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