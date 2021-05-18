  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kudüs halkı, İsrail’i kınamak için kepenk indirdi
Bakan Çavuşoğlu TBMM'de milletvekillerini bilgilendirdi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özür dilemeye davet etti!
Avusturya'dan İsrail ile ilgili yeni karar
Dünya Karadeniz semalarında hareketlilik! Su-27’ler takip etti
Dünya

Karadeniz semalarında hareketlilik! Su-27’ler takip etti

Rusya Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz semalarında planlı uçuş yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:12:00 -
Karadeniz semalarında hareketlilik! Su-27’ler takip etti

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Karadeniz semalarında planlı uçuş yaptığını açıkladı.

Bakanlık, "Uzun menzilli iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Karadeniz havzasının uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Su-27 avcı uçaklarının mürettebatı, Tu-95MS'lere refakat etti. Uçuş, 5 saatten fazla sürdü" ifadelerini kullandı.

"Rusya ordusuna ait uzun menzilli uçakların mürettebatları, Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Barent Denizi, Pasifik Okyanusu'nun uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçuşlar yapıyor" diye devam eden bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin tüm uçuşlarının, hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili uluslararası yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrasya Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Avrasya Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üni..
Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması
Gündem

Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına da değindi. Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamasında "Biz mafyad..
Şamil Tayyar’dan bomba çağrı geldi: Kılıçdaroğlu bunu yaparsa erken seçime destek vereceğim
Siyaset

Şamil Tayyar’dan bomba çağrı geldi: Kılıçdaroğlu bunu yaparsa erken seçime destek vereceğim

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hodri meydan' mesajı yolladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay