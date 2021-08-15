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Yaşam Karadeniz sel uyarısı var mı? Ordu Giresun Trabzon Rize hava durumu
Yaşam

Karadeniz sel uyarısı var mı? Ordu Giresun Trabzon Rize hava durumu

Karadeniz hava durumu | Karadeniz son dönemde sık sık sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Bu sebeple Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayanlar sık sık 'Sel uyarısı var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Karadeniz'de yağmur var mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 17:14:00 -
Karadeniz sel uyarısı var mı? Ordu Giresun Trabzon Rize hava durumu

Son olarak Kastamonu, Bartın ve Sinop sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Doğu Karadeniz’de yaşayanlar ise bir sel uyarısı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Karadeniz sel uyarısı var mı? Ordu Giresun Trabzon Rize hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 17 Ağustos öğle saatlerine kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

​​​​​​​Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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