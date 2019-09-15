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Karadeniz sahillerindeki cankurtaranlar görevlerini tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerindeki görevlerini başarıyla tamamladı.

15 Eylül 2019 Pazar 14:58
Karadeniz sahillerindeki cankurtaranlar görevlerini tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerindeki görevlerini başarıyla tamamladı. Bu yıl cankurtaran ekipleri 60 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botu ile 900’ü aşkın vakaya müdahale etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerindeki görevlerini başarıyla tamamladı. Karasu Sahil Park Plajı’nda düzenlenen törenle görevlerini tamamlayan cankurtaran ekiplerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Törene Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, cankurtaran ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayrıca Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun ilk kez düzenlediği Bireysel Cankurtarma Şampiyonası’nda derece elde eden cankurtaran personellerine madalyaları takdim edildi.



Boğulma vakaları azaldı


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, “2014 yılından bu yana Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerimizde sürdürdüğümüz cankurtaran hizmetlerimizle boğulma vakalarını büyük oranda azalttık. Her yıl boğulma vakalarını en aza indirebilme konusunda gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızda ve yürüttüğümüz hizmetlerde bizlere desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce olmak üzere kaymakamımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, sahil güvenlik komutanlarımıza, emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha başarılı bir hizmet vereceğiz” dedi.



Vatandaşlar güvenle denize girdi


Karasu Kaymakamı Aziz Mercan ise yaptığı konuşmada, “Karadenizin en uzun sahillerine sahibiz. 15 Haziran’da başlayıp 3 aylık süreçte vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde denize girmesini sağlayan cankurtaran ekiplerimize teşekkürleri ifade ediyorum. Cankurtaran ekiplerimizin hangi şartlarda nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen vatandaşlarımızın denize girme isteğini karşılamak büyük bir zorluktu. Cankurtaran ekiplerimiz bu zorlu görevi başarıyla tamamladılar. 900’ün üzerinde vakaya müdahale ettiler. Ben fedakâr ve özverili çalışmalarından dolayı tekrardan her bir cankurtan personelimize teşekkür ediyorum” derken; Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ise bu yıl üstün başarı gösteren cankurtaran ekiplerine teşekkürlerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:58
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