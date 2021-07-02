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Gündem Karadeniz kıyısına yakın! Balkan ülkesinde büyük patlama
Gündem

Karadeniz kıyısına yakın! Balkan ülkesinde büyük patlama

Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:59:00 -

Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve 2 ambulans sevk edildi. Patlamanın ardından rafinerinde yangın çıktı. Yakınlardaki sahil beldesi Mamaia'dan kaydedilen görüntülerde ise rafineriden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Adı açıklanmayan bir yetkili yaptığı açıklamada, ham petrol rafinerisi Petromidia'da meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların vücutlarında yanıklar bulunduğu aktarıldı. Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna ise patlamanın çevre üzerindeki etkisinin büyük olabileceğini ifade etti. Devlete ait Petromidia, Romanya'nın en büyük rafinerisi.

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