Karadeniz kıyılarında hortum paniği! Evlerin çatıları uçtu
Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum, turistik kent Soçi'de de hayatı olumsuz yönde etkiledi.17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olan hortum sebebiyle, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.
Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
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