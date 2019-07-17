Karadeniz kıyılarında hortum paniği! Evlerin çatıları uçtu Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum, turistik kent Soçi'de de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olan hortum sebebiyle, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı. Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

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