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Ekonomi Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Duyuruldu
Ekonomi

Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-04-05 19:03:00 -

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını bildirdi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Birde Muhalifler gaz çıkartabilse rahatlayacaklar.

Doğruya Doğru

Bir de Muhalifler gaz çıkarta bilse rahatlayacaklar.
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