Karadeniz gazı ateşlendi... Zillet paydaşları yine rezil oldu

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Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü enerji hamleleri meyvelerini vermeye başladı. Dünyada yalnızca sayılı ülkede bulunan enerji filolarımız Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti.

Karadeniz gazı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya çıkartılarak ateşlendi.

Filyos'ta konuşan Erdoğan Karadeniz gazının Türk milletine hayırlı olmasını dileyerek "Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz ve milletimiz artık bundan sonra kendi gazını kullanmaya başlayacak" dedi.

Karadeniz gazının karaya çıkartılarak Türk milletinin hizmetine sunulması, Türkiye'nin yararına olacak her işin önüne takoz olmaktan başka bir meziyeti bulunmayan muhalefetin geçmişte yaptığı birbirinden rezil açıklamaları yeniden akıllara getirdi.

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Aklınca gülerek dalga geçti

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl önce katıldığı bir canlı yayında Karadeniz gazıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya aklınca dalga geçip gülerek cevap vermişti.

"Karadeniz’de bir yer bulduk buradan doğalgaz ya da petrol çıkacak diye. Neredeyse bayram edecek" diyen Kılıçdaroğlu, ne denli bir beyin fukarası olduğunu ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılarak AK Parti hükümetine saldıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Hani bizim Karadeniz'deki doğal gaza ne oldu ben onu merak ediyorum. Ne oldu buradan soruyorum yıllar geçti ya yıllar geçti" demişti.

Bunun yanında Yılmaz Özdil, Merdan Yanardağ ve Nevşin Mengü gibi zillet paydaşları da yürütülen sondaj çalışmalarını hedef almaktan geri durmadı. Türkiye'nin gaz bulmasını hazmedemeyen muhalefet paydaşları, yaptıkları akıl almaz açıklamalarla vizyonsuzluklarını ve çapsızlıklarını ortaya koydu.