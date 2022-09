Karadeniz doğal gazında geri sayım

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, 165 kilometrelik mesafeden 16 inçlik borularla Filyos Limanı'na kurulacak olan doğalgaz işleme tesisine taşınacak. Gaz burada işlendikten sonra ana hatta bağlanacak.

Boruların derin deniz ve sığ deniz döşeme çalışmaları ise Castorone One ve Castorone gemileri ile sürüyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi üç boyutlu araştırma yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; beraberinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve TPAO yetkilileri ile birlikte Filyos Limanı'na geldi.

Burada sahadaki çalışmaları, açıktaki boru döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Dönmez; Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde yetkililerden brifing aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez, iki boyutlu sismik araştırmalar yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin üç boyutlu araştırmalar yapabilecek kapasiteye yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Bakan Dönmez, "Bugün Filyos ve denizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere tekrar sahaya geldik. Şu anda önünde bulunduğumuz Oruç Reis Gemisi biliyorsunuz uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yapmıştı. Buradaki ihtiyaçlara binaen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi Filyos'a çektik. Donanım ve yazılımla alakalı bir takım modernizasyon çalışmaları vardır. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor. Ekipmanlar da şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız" dedi.

"Doğal gazın karaya taşınmasına 25 kilometrelik kısım kaldı"

Keşfedilen rezervin karaya taşınması için yapılan boru döşeme çalışmalarında 140 kilometrenin tamamlandığını aktaran Bakan Fatih Dönmez, "Bugün aynı zamanda kat Castorone Gemisine de gittik. Biliyorsunuz boru hatlarını Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hatlarını Castorone Gemisi yapıyor. 15 Temmuz'da göreve başlamıştı. Bugün yerinde bizzat inceleme yaparak çalışmaları görmüş olduk. An itibarıyla 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık bir 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen on inçlik boru aslında 32 kilometresi tamamlanmış oldu. Planlandığı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde data hattını sinyal hattını çekmek üzere iki gemimiz birden gelecek. Onlar da şu anda seyir halindeler. An itibari ile denizde 30 gemimiz çalışıyor. Yaklaşık 2500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5500 civarında. Toplamda 8 bin insanımız çalışanımız, yerli yabancı projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuyu tamamlama işlerimizi ise hem Fatih Sondaj Gemimiz, hem Yavuz Gemimiz hem de Kanunu Gemimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ilk gazı karaya çıkartacağız. İlk etapta on kuyu planlamıştık. Bununla alakalı çalışmalarda yine planladığımız şekliyle devam ediyor" diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Denizdeki çalışmaların yanı sıra karadaki çalışmaların da sürdüğünü aktaran Bakan Fatih Dönmez, "Bu karadaki çalışmalara gelince biliyorsunuz gelen gazı burada ayrıştıracağız, rafine edeceğiz başka bir ifadeyle. Onlar da yine çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek mekanik işleri gerekse elektrik işleri planladığımız şekilde devam ediyor. BOTAŞ'ın istasyon çalışması var, ölçüm istasyonu. Orada büyük oranda tamamlanmış durumda. Yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim'de teste hazır hale gelecek. Karadaki boru hatlarının da yüzde 70'i tamamlandı. Karadaki bu çalışmalar da inşallah Kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Yani kasım ayı çiz içerisinde hem ölçüm istasyonumuzun hem de Zonguldak'a kadar olan hattın yapımını tamamlayacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımız, vatandaşımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında, ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gerek Türkiye Petrolleri'nden gerekse bize yüklenici olarak taahhütte bulunan şirketlerimizde çalışanlara teşekkür ediyorum. Sadece buradaki çalışmalar değil dünyanın dört bir tarafında bu projede kullanılacak malzemeleri üreten tedarikçilerimiz var. Yeri geliyor Türkiye Petrolleri'nin elemanları o imalatçıların imalathanelerinde fabrikalarında gece gündüz bu çalışmalara nezaret ediyorlar. Sonra da onlar tabi bir lojistik plan çerçevesinde o malzemeleri buraya sevk ediyorlar. O arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

Öte yandan Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmaları süren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi dron ile havadan görüntülendi.