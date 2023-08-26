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Spor Karadeniz derbisi Rize'nin!
Spor

Karadeniz derbisi Rize'nin!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 21:28:00 - 2023-08-26 21:30:25
Karadeniz derbisi Rize'nin!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisini Çaykur Rizespor 3-2 kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisini Çaykur Rizespor 3-2 kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Karadeniz derbisini Çaykur Rizespor deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı.

Trabzonspor'da golleri 58. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Enis Destan kaydetti.

Çaykur Rizespor'da ise 20. dakikada Mocsi ile 43 ve 66. dakikada Behnur sahneye çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sonuçla Trabzonspor ligde 3 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor ise puanını 4'e yükseltti.

 

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