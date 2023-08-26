Karadeniz derbisi Rize'nin!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisini Çaykur Rizespor 3-2 kazanmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisini Çaykur Rizespor 3-2 kazanmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Karadeniz derbisini Çaykur Rizespor deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı.
Trabzonspor'da golleri 58. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Enis Destan kaydetti.
Çaykur Rizespor'da ise 20. dakikada Mocsi ile 43 ve 66. dakikada Behnur sahneye çıktı.
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Bu sonuçla Trabzonspor ligde 3 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor ise puanını 4'e yükseltti.