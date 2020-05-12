Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun'da zabıta ekiplerince kent genelinde ekmek satışı yapılan yerler denetlenerek çalışanlar genel hijyen kuralları ile maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı.

Canik Belediyesi ise 11 Mayıs itibarıyla hizmet vermeye başlayan berber ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında uzun zamandır kapalı bulunan berber ve kuaför salonlarını ziyaret ederek, esnaf ve müşterilerle sohbet etti, hayırlı işler diledi.

- Kastamonu

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, pazar yerleri, yaşlı bakım merkezi, arıtma tesisi, belediye hizmet ve kamu binaları, otobüs durakları, meydan ve caddeler, aile sağlığı merkezlerinin dezenfekte edildiği kaydedildi.

- Tokat

Tokat'ta koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında şehir giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kontrollerini sürdürdü.

Sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçen ekipler, tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Tokat Belediyesi ekipleri ise berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerine ücretsiz el ve yüzey dezenfektanı ile maske dağıttı.

- Çankırı

Çankırı Belediyesi normalleşme sürecinde hizmete başlayan berber ve kuaförlere hijyen seti dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı yürütülen süreçte şehir merkezindeki berber ve kuaförlere maske, eldiven ve dezenfektandan oluşan set verildiği belirtildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de koronavirüs ile mücadele gösterdikleri desteği normalleşme sürecinde de devam ettireceklerini bildirdi.

- Amasya

Amasya Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.



Polis ve zabıta ekiplerince kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

- Çorum

Çorum Belediyesi, berber, kuaför ve güzellik salonlarını toplum sağlığı açısından ücretsiz ilaçlayıp, dezenfekte ediyor.



Belediye ekipleri, iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı olması için hummalı şekilde çalışıyor.

Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyor.



Belediye tarafından berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarına da dezenfektan seti verildi.



Kentte evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10-11 Mayıs'ta 112, 155 ve 156’yı arayarak yardım talep eden 2 bin 98 kişinin ihtiyacı ekiplerce karşılandı.



Kent merkezinde polis ekiplerin maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda denetimleri de sürüyor.

- Sinop

Sinop'ta salgınla mücadele kapsamında valilik koordinesinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Valilik bünyesinde kurulan denetleme kurulu kentte 541 toplu taşıma aracı, 3 bin 647 gıda işletmesi ve 28 semt pazarında denetimlerde bulundu.

Kusurlu görülen işletmelere cezai işlem uygulanırken, bazı işlemeler ise eksiklerin giderilmesi için uyarıldı.

Boyabat ilçesinde ise ticari taksilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.











