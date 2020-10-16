Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimi yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Çorum, Tokat, Çankırı ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi, Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı, Saathane Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Bankalar Caddesi'nde maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşları bilgilendiren ekipler, tedbirli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

- Sinop

Sinop'ta iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, Kovid-19 ile mücadeleyi hep birlikte kazanacaklarını söyledi.

Vatandaşlara uyarılar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaömeroğlu, Sinop’ta tablonun her geçen gün iyiye gittiğini kaydetti.

- Çorum

Çorum'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ana arterler ile iş yerleri denetlendi.



Polislerin gruplar halinde sürdürdüğü denetimlerde maske takmadığı görülen vatandaşlar uyarılırken, daha önce uyarıldığı belirlenen kişilere para cezası uygulandı.



Kentte vatandaşların büyük oranda maske taktığının gözlemlendiği denetimde, kurallara uygun davranan vatandaşlara da teşekkür edildi.



Denetimlerde karantina ihlali yaptığı tespit edilen kişiler de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü.



Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 386 kişi hakkında tutanak tutulduğunu, 7 bin 566 kişi ve iş yerine de birinci uyarı yapıldığını bildirdi.



Çiftçi, evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 36 kişinin de kalan izolasyon sürelerini geçirmeleri için KYK yurduna yerleştirildiğini aktardı.



İzolasyon ihlaline karşı denetimlerin devam ettiğini belirten Çiftçi, 831 izolasyon ihbarının değerlendirildiğini, ayrıca 86 bin 785 kişi ile 65 bin 585 iş yerinin denetlendiğini kaydetti.

- Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerin önemine dikkati çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı.

Vali Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda denetimlerde bulunarak, vatandaşlara maske dağıttı.

Tokatlı hemşehrilerinin büyük sosyal bilinçlilik çerçevesinde davrandığını belirten Balcı, "Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarını gördük. Bu bizi mutlu etti. Pandemi süreci yaşıyoruz ve tüm dünyada verilen bir mücadele var. El ele vererek bu işin üstesinden geleceğiz. Diğer insanları zor durumda bırakmamak lazım. Alınan tüm tedbirlere uymakta fayda var." ifadelerini kullandı.

- Çankırı

Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, polisevi ve Sultan Süleyman Camisi mevkisinde iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Ayaz, denetimde esnaf ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konularında uyardı.

- Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.



İstiklal İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Masatlı, sosyal mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Tavsiyelerde bulunduğu minik öğrencilere çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatlarında başarılar dileyen Masatlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un çalışmalarıyla virüs tehdidinin minimuma indirilerek, çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerinden geri kalmamaları adına büyük gayret ve özveriyle çalışmalar yürütülüyor. Bizler de Amasya'nın sağlıklı bir eğitim süreci için ciddi mesai harcıyoruz." diye konuştu.

Valilik olarak koronavirüs tehdidine karşı gereken her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Masatlı, eğitim öğretim yılının sağlıklı ve güvenli şekilde devamı için ailelerden de çocukların maske kullanımı ve temizlik kurallarına uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Öte yandan Gümüşhacıköy ilçesinde Kovid-19 önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Yunus Emre Fırat ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde pazar yeri, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda işletme sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.







