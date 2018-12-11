Karadağlı hastalara Türkiye yolu açılıyor

2023 yılına kadar sağlık turizminden gelirin yıllık 4 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarılması hedefinin ardından sektör harekete geçti. Sağlık turizmi için AB ve AB’ye aday ülkeleri hedefine alan Bayındır Sağlık Grubu çalışmalarına Karadağ’da devam ediyor. Karadağ’ın Başkenti Podgorica’da bulunan Karadağ Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda Karadağlı hastaların Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için iş birliğinin devam etmesi kararı alındı.

Bazı branşlar için işbirliği

Türkiye ve Karadağ arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken Bakan Hrapoviç, iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hrapoviç, “Bayındır Sağlık Grubu ve Grubun Karadağ Temsilcisi Leo Danışmanlık şirketiyle işbirliği içinde Karadağlı Hastaların Bayındır Sağlık Grubu Hastanelerinde tedavi edilebilmeleri için birlikte çalışmaktan ve sağlık hizmeti almaktan mutluluk duyacağız” dedi.