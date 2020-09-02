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Aktüel Karadağ'ın Pljevlja şehrindeki İslam Birliği binasına çirkin saldırı
Aktüel

Karadağ'ın Pljevlja şehrindeki İslam Birliği binasına çirkin saldırı

Binanın içine atılan bir kağıdın üzerine Pljevlja'nın da 8 binden fazla Müslüman Boşnak sivilin şehit edildiği Srebrenitsa gibi olacağı yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:37:53 -
Karadağ'ın Pljevlja şehrindeki İslam Birliği binasına çirkin saldırı

PLJEVLJA (AA) - Balkan ülkesi Karadağ'da hafta sonu yapılan genel seçimin ardından Müslüman Boşnaklara yönelik provokasyonlar sürerken, bu kez de Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki İslam Birliği binası hedef alındı.

Binanın camları kimliği bilinmeyen kişilerce kırılırken, içeri atılan bir kağıdın üzerinde şehirdeki Müslüman Boşnaklara yönelik tehditkar ifadeler yer aldı.

Kağıdın üzerinde, Pljevlja'nın da 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa gibi olacağı yazılırken, son günlerde yapılanlar şehirdeki Müslümanlar arasında endişe yarattı.

Pljevlja baş imamı Samir Kadribasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının dün gece düzenlendiğini belirterek "Bu saldırı artık çok fazla. İşlerin nereye varacağını bilmiyorum ancak karşı tarafın da tepki vermesi ile bir kaos çıkmasından korkuyorum." dedi.

Şehirdeki Boşnakların artık kendilerini güvende hissetmediğini söyleyen Kadribasic, bu durumun yalnızca Boşnaklar için değil diğer milletlerden Karadağ vatandaşları için de tehlikeli olduğunu ifade etti.

Kadribasic, pazar günkü seçim sonrası yaşananların Karadağ'da 1990'lı yılları anımsattığını sözlerine ekledi.

Karadağ'daki seçimde Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde etmiş ve diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmişti.

DF yanlısı aşırı Sırp milliyetçiler ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirdi. Pljevlja'da daha önce de Müslüman Boşnaklara yönelik "Türkler burada gidin" sloganları atılmış, tehditkar duvar yazıları yazılmıştı.

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