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Karadağ'dan yabancı yatırımcılara vatandaşlık

Hükümet kararıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre, belirlenen miktarı fona yatıran 2 bin yabancı yatırımcıya Karadağ pasaportu verilecek

22 Kasım 2018 Perşembe 19:28
Karadağ'dan yabancı yatırımcılara vatandaşlık

PODGORİCA (AA) - Karadağ, ülkedeki kalkınma projelerine yatırım yapacak yabancılara pasaport verecek.

"Ekonomi vatandaşlığı" olarak tanımlanan uygulamanın 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve bundan 2 bin yabancı yatırımcının faydalanacağı bildirildi.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, üç yıl sürecek programdan yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılarda aranan şartlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, yatırımcıların geldikleri ülkelerde herhangi bir hüküm giymemiş olması gerektiği, bu haktan yararlanmak isteyenler için üç ayrı paket oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, başkent Podgorica veya sahil şehirlerinde yatırım yapmak isteyenlerin 450 bin avro, ülkenin orta ve kuzey kesiminde yatırım yapmak isteyenlerin 250 bin avro, az gelişmiş bölgelerde yatırım yapmak isteyenlerin ise 100 bin avroyu belirlenen fonlara yatırması gerektiği aktarıldı.

Fonların, yatırımın yapılacağı şehirlerin belediyeleri tarafından oluşturulacağı ifade edilen açıklamada, yatırım ve projelerin ise bağımsız denetçiler tarafından değerlendirileceği vurgulandı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, ekonomi vatandaşlığının ülkeye yatırımcı çekmek ve yeni istihdam sahaları açmak amacıyla yapıldığını belirterek, uygulamanın ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:28
  1. ekonomi vatandaşlığı
  2. Karadağ
  3. uygulama
  4. yatırım

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