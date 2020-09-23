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Aktüel Karadağ'da Meclis Başkanlığına Aleksa Becic seçildi
Aktüel

Karadağ'da Meclis Başkanlığına Aleksa Becic seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:17:21 -
Karadağ'da Meclis Başkanlığına Aleksa Becic seçildi

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin ardından bugün ilk kez gerçekleştirilen Meclis oturumunda, Demokratik Karadağ'ın Genel Başkanı Aleksa Becic oy çokluğuyla Meclis Başkanlığına seçildi.

Üç muhalefet ittifakının ortak adayı olan Becic, 81 sandalyeli Meclisteki 45 milletvekilinin desteğini alarak Karadağ'ın yeni Meclis Başkanı oldu.

Becic, yaptığı konuşmada, bu göreve seçilmekten dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, "Meclis, suyun ısındığı bir yer olmamalı. Meclis, Karadağ'ın temeli ve çatısıdır. Kavga ve saygısızlık, diyalog ve hoşgörünün yerine geçmemeli." dedi.

Oturumda ayrıca, Sırbistan'a yakınlığıyla bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının lideri Zdravko Krivokapic'in de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi teklif edildi.

Ülkedeki seçim sonuçlarına göre, Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı 30 milletvekili çıkarırken, Sırp kilisesine ve Sırbistan'a yakınlığıyla bilinen "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı 27, "Bizim Ulusumuz Barıştır" ittifakı 10, "Siyahtan Beyaza" ittifakı 4, Sosyal Demokratlar (SD) 3, Boşnak Partisi (BS) 3, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 2, "Oy Birliği" ittifakı 1, "Şimdi Zamanı" ittifakı ise 1 sandalye elde etmişti.

Karadağ'daki yeni hükümeti, Mecliste bir farkla çoğunluğa sahip olan "Karadağ'ın Geleceği İçin", "Bizim Ulusumuz Barıştır" ve "Siyahtan Beyaza" ittifaklarının kurması bekleniyor.

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