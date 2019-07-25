Karadağ'da Hadzibegic dönemi





PODGORİCA (AA) - Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Türkiye'de bir dönem Gaziantepspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'u da çalıştıran Faruk Hadzibegic getirildi.

Karadağ Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Hadzibegic'in milli takımın başına getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği ve 61 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adam ile 2020 yılının sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hadzibegic, yarın Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Futbol Evi'nde düzenlenecek basın toplantısının ardından 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan Karadağ Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.

Faruk Hadzibegic, Bosna Hersek A Milli Takımı'nın yanı sıra 2005 yılında Gaziantepspor, 2006'da ise Denizlispor ve Diyarbakırspor'da görev yaptı.



