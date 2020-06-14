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Aktüel

Karadağ'da 21 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:03:17 -
Karadağ'da 21 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası tespit edildi

PODGORİCA (AA) - Avrupa'da virüsün en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da, 21 gün sonra yeniden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği açıklandı.

Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, 128 testten birinin pozitif çıktığı ifade edilerek, virüsün geçtiğimiz hafta Bosna Hersek'ten gelen ve kendini karantinaya alan bir kişide saptandığı belirtildi.

Enstitü, 24 Mayıs'ta ülkede aktif vaka kalmadığını ve salgının sıfırlandığını açıklamıştı.

Karadağ'da vaka sayısı 325'e yükselirken, 9 kişi hayatını kaybetti.


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