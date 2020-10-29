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Aktüel Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'ten Charlie Hebdo'nun karikatürlerine kınama
Aktüel

Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'ten Charlie Hebdo'nun karikatürlerine kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:35:43 -
Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'ten Charlie Hebdo'nun karikatürlerine kınama

PODGORİCA (AA) - Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlerine tepki gösterdi.

Feyzic, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı bu ayda Müslümanların yeni bir İslam karşıtlığı dalgasıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak bu dalganın kaynağının Emmanuel Macron öncülüğündeki Fransa olduğunu ifade etti.

Hazreti Muhammed'i hedef alan bu tavrı, şahsı ve Karadağ İslam Birliği adına şiddetle kınadığını kaydeden Fejzic, "Bu hakaretler bir şeyleri değiştirmeyi değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları incitmeyi amaçlıyor. Nefrete nefretle cevap vermiyoruz. Yapılan bu ahlaksızlığa, ahlaklı davranarak cevap veriyoruz." dedi.

Müslümanların, Hazreti Muhammed'in izinde yürümeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Fejzic, ona hakaret edenlerin ise daima ahlaksızlığın gölgesinde kalacağını vurguladı.

Fejzic, Hazreti Muhammed'in türlü haksızlıklara maruz kaldığını ancak hiç kimseye haksızlık etmediğini kaydederek "Allah'ın ona emaneti olan görevini ifa ederken şiddetin gücüne değil, sözün gücüne inandı. Başkalarının inançlarını ve duygularını aşağılamak, her zaman zayıfların özelliği olmuştur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sırbistan İslam Birliğine bağlı Sancak Meşihatı da kınama mesajı yayımlayarak ifade özgürlüğünün başkalarının kutsal değerlerini aşağılamak amacıyla kötüye kullanılmasına tepki gösterdi.

Mesajda, "Düşünce özgürlüğü ile sanatsal ifade özgürlüğü, milletler arasında din ve ırk gözetmeksizin anlayış ve saygı kültürü geliştirmeyi amaçlamalıdır. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürler yayımlamak, açık bir provokasyondur." ifadesine yer verildi.

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