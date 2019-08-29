Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kararlılık, inanç ve azim ile gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşının kahramanlık destanına dönüştüğü 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünün onurunu yaşadıklarını ifade ederek, “30 Ağustos Zaferi, ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde gerçekleşmiştir.Zaferin ardından milletimiz, dayanışmasıyla bütün dünyaya anlamlı bir mesaj vermiş; gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın yarınlara umut veren ülkelerinden biri haline gelmiştir.97 yıl önce taşınan ruh ve inançla aziz milletimizin iradesini, vatanını ve bütünlüğünü hedef alan yurt içinde ve yurt dışındaki saldırılara karşı gerek Fırat Kalkanı gerek Afrin Harekatı gerekse de Pençe Harekatı operasyonlarında taşınan ruh ve inancın aynı olduğu hiç şüphesizdir.Bu vesile ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadesine yer verdi.