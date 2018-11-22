Karaciğerimiz ne işe yarıyor?

Karaciğerimizin gerçekleştirdiği sayısız temel işlev sağlığımız ve bedenimiz doğru çalışması için çok önemli. Çeşitli sorunların oluşmaya başladığını gösteren belirtileri tanıyabilmek bu sebeple çok önemlidir.

Karaciğerimizin 3 ana işlevi vardır:

Toksinleri ve artık işe yaramayan hücreleri ortadan kaldırarak bedenimizi arındırmak,

Lipid ve karbonhidratların sentezlenmesine yardım etmek,

İç kanamayı önlemek,

Ayrıca harika bir depo görevi de görür. Karaciğerimiz sayesinde bedenimize enerji sağlaması için gerekli A, D, K ve E vitaminlerini de depolayabiliriz.

Karaciğer sorunlarının belirtilerini sıralayalım da aklınızda bulunsun:

1. Mide bulantısı

Bu karaciğer sorunlarının en belirgin göstergesidir. Yemek yedikten sonra kendinizi kötü hissedebilirsiniz, mide bulantısı, baş dönmesi ve bağırsaklarınızda ağırlık hissedebilirsiniz. Hatta kusabilirsiniz! Fakat paniklemeyin. Bazen bu durumların karaciğer sorunlarından başka bir sebebi de olabilir. Ama eğer bu tekrarlayan bir durumsa, ilk fırsatta doktorunuza danışın.

2. Batın bölgesinde ağrı ve acı

Karaciğer ağrısı, batın bölgesi dediğimiz üst karın bölgesi, tam kaburgalarınızın altında olur ve bazen sırtınıza bile vurabilir.

Batın bölgenizde şişmeye yol açabilir. Yanma hissi oluşabilir veya ateşiniz çıkabilir, eğer başka belirtiler de varsa doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz. Bunların bir başka sebebi iltihaplanma veya safra kesesi krampı da olabilir.

3. Sarılık

Sarılık, yüzünüzde ve bedeninizde cildinizin renginin ciddi bir şekilde sararmasıdır. Bunun sebebi bedeninizde ve kanınızda yüksek miktarda bilirubin (öd) birikmesidir. Hani ödüm koptu deriz ya, öd çok önemli bir salgıdır, biriktiği kesenin patlaması ölümcül olabilir. Bu kese patladığında sıvı asit içerdiğinden kana karışması zehirleyicidir. Karaciğer sorunları buna yol açabilir. Bu bulaşıcı hepatit hastalığının ilk belirtilerinden birisi olabilir.

4. Bitkinlik ve güçsüzlük

Eğer herhangi bir karaciğer sorununuz varsa kendinizi yorgun ve güçsüz hissetmeniz, iştahınızda azalma olması çok normaldir.

Bazen bu belirtileri başka şeylerle yorup gözardı edebilirsiniz. Çünkü, haftada bir-iki gün kendimizi güçsüz veya yorgun hissetmemiz normaldir. Ama bu durum sürekli oluyorsa, iştahsızlık ve yorgunluk durumu sürekli hale geldiyse, doktorunuza danışmalısınız.

5. Ateş

Bazı durumlarda hastalarda yukarıda temas ettiğiniz batın ağrısı olabilir, şişmiştir, ağır ve yorgun hissedebilirler. Eğer bu belirtileri gösteriyorsanız, ateşinizi ölçmeli ve dikkat etmelisiniz. Eğer ateşiniz varsa, bunun sebebi enfeksiyon veya iltihaplanma olabilir. Bu durumu gözardı etmeyin.

6. Renksiz gaita

Tuvalete gittiğinizde dışkınızın yani gitanızın rengine bakın. Eğer renksiz ise, bunun sebebi bir karaciğer sorunudur. Ayrıca karaciğer sorunları ile bağdaştırılan huzursuz bağırsak sendromu da buna sebep olabilir.

7. Vücudunuzun kaşınması

Derinin altında öd birikmesi buna sebep olur. Bedeniniz kaşınır ve karaciğer arındırmayı durdurduğu için kanınızda biriken toksinlere tepki vermeye başlar.

8. Kanama ve morarma

Diğerlerinden daha az rastlanan ama yine karaciğer sorunları ile bağdaştırılan bir belirti daha.. Sık rastlanan burun kanaması ve bedeninizde belli bir sebep olmaksınız ortaya çıkan morluklar.. Bunlar da karaciğerinizin düzgün çalışmamasından dolayı oluşan protein yetersizliğidir; unutmamalısınız.