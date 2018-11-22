Karaciğerime nasıl daha iyi bakabilirim?
Doğru düzenli bir hayat şekli ve beslenme alışkanlıkları ile pek çok karaciğer sorunundan kendinizi koruyabilirsiniz.22 Kasım 2018 Perşembe 22:00
Bizim tavsiyelerimiz ise:
Her gün meyve ve sebze yiyin, özellikle de karaciğerinizin temizlenmesine yardım edecek meyve ve sebzeleri: elma, kivi, üzüm, kiraz, ıspanak, enginar, turp gibi..
Kızarmış veya dondurulmuş yiyeceklerden uzak durun, ayrıca yüksek miktarda protein ve karbonhidrat tüketmemeye çalışın.
Alkol ve şeker içeren içecekler tüketmeyin.
Antioksidan tüketin: portakal, limon, yaban mersini, domates gibi..
İlaç tüketiminize dikkat edin, ilaçlar karaciğeriniz için büyük düşmanlardır. Olur olmaz, her vesile ile hap yutmayın ki hapı yutmayasınız!
YORUM YAZ