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Karaciğerime nasıl daha iyi bakabilirim?

Doğru düzenli bir hayat şekli ve beslenme alışkanlıkları ile pek çok karaciğer sorunundan kendinizi koruyabilirsiniz.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:00
Karaciğerime nasıl daha iyi bakabilirim?

Bizim tavsiyelerimiz ise:

Her gün meyve ve sebze yiyin, özellikle de karaciğerinizin temizlenmesine yardım edecek meyve ve sebzeleri: elma, kivi, üzüm, kiraz, ıspanak, enginar, turp gibi..

Kızarmış veya dondurulmuş yiyeceklerden uzak durun, ayrıca yüksek miktarda protein ve karbonhidrat tüketmemeye çalışın.

Alkol ve şeker içeren içecekler tüketmeyin.

Antioksidan tüketin: portakal, limon, yaban mersini, domates gibi..

İlaç tüketiminize dikkat edin, ilaçlar karaciğeriniz için büyük düşmanlardır. Olur olmaz, her vesile ile hap yutmayın ki hapı yutmayasınız!

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:00
  1. karaciğer sağlığı

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