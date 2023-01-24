Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan, şişkinlik giderici zayıflama kürü! İbni Sina'dan karaciğer temizliği

Şişkinlik probleminden bir türlü kurtulamıyor olmamızın altında yatak en büyük sorun karaciğer yağlanması bunun için en güzel en faydalı bitkilerden bir tanesi de nanedir. Nane ve Limon kullanacağız bugünkü kürümüzde ufak tefek detaylar var çok önemli kürdan fayda görmek için mutlaka bu detayları uygulamak durumundayız.. Karaciğeriniz, insan vücudunun birincil filtreleme sistemini temsil eder, toksinleri atık ürünlere dönüştürür, kanınızı temizler ve vücuda en önemli proteinlerinden bazılarını sağlamak için besinleri ve ilaçları metabolize eder. Vücudunuzu ve özellikle karaciğerinizi yenileyecek detoks karışımı, kür tarifi yapmaya ne dersiniz?

Karaciğer, kanın temizlenmesi, protein sentezi, yağın sindirimi ve yağların, karbonhidratların ve proteinlerin metabolize edilmesi gibi çeşitli bedensel işlevlerden sorumludur. Ancak çok fazla abur cubur, sağlıksız ve kızarmış yiyecekler tüketmek ve çok fazla alkol tüketmek karaciğeri fazla çalıştırır ve aşırı yükler. Bu nedenle karaciğerinizi detoksifiye etmek önemlidir.

Mutlu ve genç kalmanın en önemli anahtarlarından biri, vücudunuzun optimum şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu besinleri beslemektir. Birçok insan, karaciğer temiz ve sağlıklı değilse tüketilen besinlerin vücudu gerektiği gibi etkilemediğinin farkında değildir.

Karaciğer fonksiyonunun önemli olduğunu söylemek yetersiz kalır: karaciğer, sistemlerimize koyduğumuz toksinleri uzaklaştırır, vücudun kullanması için besinleri dönüştürür ve ihtiyaç duyduklarında hücreleri besler. Karaciğerlerimiz olmadan uzun süre hayatta kalamazdık ve bedenlerimizi canlı ve canlı tutmak için sağlık durumlarına çok dikkat etmemiz gerekir. Karaciğeri temizlemenin en etkili yollarından biri, karaciğer temizliği olarak da bilinen karaciğer detoksifikasyonundan geçmektir. Bu, karaciğerin abur cuburlardan kurtulabilmesi için vücuda giren gıdaların kısıtlanmasını ve yeniden şarj olma şansını içerir. Aşağıda, karaciğer detoksunun vücudunuzu gençleştirebileceği, size daha iyi bir refah duygusu, daha mutlu ve genç bir yaşam ve genel sağlığı iyileştirebileceği detoks ve kür tarifleri verdik.

MALZEMELER

10 - 15 dal taze nane

Yarım limon kabuğu rendesi

2 su bardağı su

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Nane yaprakları, detoks işlevlerini yerine getirmeye yardımcı olan ve ayrıca sindirimi destekleyen mentol ve menton gibi uçucu yağlar ile doludur. Limon karaciğer için harika bir uyarıcıdır ve ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır. Bir tencerede suyu kaynatın ve ardından 10 - 15 dal taze nane yaprağı ekleyin. Üzerine yarım limon kabuğu rendesini ekleyin. Bir süre demleyin. İçeceğiniz zaman içine limon suyunu ekleyin.

KARACİĞER DETOKSUNUN FAYDALARI

-Yağları eritmenize yardımcı olur

-Vücudunuzun sorunsuz çalışmasını sağlamak

-Hücreleri genç tutmak için toksinleri temizlemek

-Artan enerji

-Teşvik edici daha temiz, daha sağlıklı bir cilt

-Kan kaybına karşı koruma

-Hayatı tehdit eden hastalıkların önlenmesi

İbni Sina karaciğer Temizliği:

İbn-i Sina. Hastaya verilebilecek ilaçlar şunlardır. Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği. Diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze, mayhoş meşrubatla ezilerek içilir.