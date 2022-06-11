Karaciğer yağlanmasının 8 belirtisine dikkat!

Karaciğerde olması gerektiğinden daha fazla yağ birikmesi olarak nitelendirilen karaciğer yağlanmasını çok alkol tüketimi tetikliyor. Alkol ve tütün eseri kullanımının dışında insülin direnci, obezite ve diyabet de karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Sıklıkla 40-60 yaş ortasında görülen karaciğer yağlanması daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Sarı cilt tonu, bacak ve karın şişliği üzere belirtilerle kendini gösterebilen karaciğer yağlanmasına karşı erken devirde tedbir almak büyük değer taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Nurettin Tunç, karaciğer yağlanması hakkında bilgi verdi.

Her 10 beşerden birinde görülüyor

Temel fonksiyonu toksinleri uzaklaştırmak ve besin besinleri işlemek olan karaciğer, bedenin en büyük iç organı ve 6 ayda bir olmak üzere kendini yenileme özelliğine sahip olan organ olarak bilinmektedir.Karaciğer yağlanmasının toplumda görülme sıklığı kesin olmamakla birlikte her 10 beşerden birinde görüldüğü düşünülmektedir.Halk ortasında sarılık ya da hepatit olarak isimlendirilen durum, karaciğer iltihaplanması, karaciğer yağlanmasına bağlı görülmektedir. Karaciğer yağlanması hiperlipidemi yani yüksek kolesterol düzeylerinde, buna bağlı insülin direnci durumunda ve obezite hastalarında sık görülmektedir.

Bel etrafının yağlanmasına dikkat!

Bel etrafının yağlanması başta hayati değere sahip organlardan kalp olmak üzere karaciğeri de olumsuz etkilemektedir. Sinsice ilerleyen karaciğer iltihaplanması birçok vakit belirti vermemektedir. Birtakım ilaçlar ve toksinler karaciğer yağlanmasına neden olabilmektedir. Bundan ötürü tabip nezareti ve onayı olmadan ilaç alınmamalıdır. Nadiren, yorgunluk, halsizlik hissi ve sağ üst karın bölgesinde belgisiz bir rahatsızlık olan şahıslarda alkolsüz yağlı karaciğer tablosu görülmektedir. Karaciğer yağlanması durumunda karaciğer olağan rutininde çalışır ve rastgele bir belirti görülmemektedir. Fakat karaciğer yağlanması karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebilmektedir.

Karaciğer yağlanması belirtileri şu biçimde sıralanabilir;

Sarı bir cilt tonu,

Bacak şişliği

Karın şişliği,

Mide bulantısı,

İştahsızlık,

Yorgunluk

Zihin karışıklığı,

Karın ağrısı

Akdeniz tipi beslenme öneriliyor

Karaciğer yağlanmasının en önemli komplikasyonu karaciğer sirozu olarak bilinmektedir. Erken periyotta tedavi gerektiren karaciğer yağlanması, vakit içerisinde ilerleyerek yaş ve diyabet faktörüne bağlı siroz geliştirme mümkünlüğünü artırmaktadır. Karaciğer yağlanması sıklıkla metabolik sendrom ile seyretmektedir. Metabolik sendrom da kalp hastalığı, kalp krizi için yüksek risk barındırmaktadır. Bu rahatsızlıkta uzman doktor dayanağı ile kilo verme; obezite, insülin direnci ve hiperlipidemi üzere durumların denetim altına alınması ile güzelleşme sağlanabilmektedir. Karaciğer yağlanması için Akdeniz tipi beslenme hali önerilmektedir. Taze meyve, zerzevat, balık, tahıl ve sağlıklı yağ tüketimini ön plana çıkaran Akdeniz tipi beslenme biçimi karaciğer yağlanması riskini azaltarak bedenin gereksinim duyduğu güçlü protein, vitamin ve minerallerin birtakım makul besinler üzerinden karşılanmasını sağlamaktadır. Beslenme biçimi değişikliği ve nizamlı olarak yapılacak antrenmanlar ile karaciğer yağlanması riskini azaltmak ve korunmak mümkün olabilmektedir.