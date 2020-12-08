Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanmasına neler iyi gelir?
Çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğerde yağ toplanması şeklinde gelişen karaciğer yağlanması, mutlaka dikkate alınması ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Aksi takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki karaciğer yağlanması neden olur, belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasına neler iyi gelir? İşte detaylar.
Karaciğer hücrelerinde normalin üzerinde yağ birikmesi sebebiyle ortaya çıkan karaciğer yağlanması, yaygın görülen bir hastalıktır. Oluşan bu yağlanmanın derecesi arttıkça karaciğerde iltihaplanmalar oluşmaya başlar. Bu durum, organ fonksiyonlarında azalmaya yol açar. Bu sebeple uzmanlar, karaciğer yağlanmasının mutlaka dikkate alınması ve tedavi edilmesi gerektiğini söyler. Peki karaciğer yağlanması neden olur, belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasına neler iyi gelir?
Karaciğer yağlanması nedenleri
- Obezite
- Alkol ve sigara kullanımı
- Hızlı kilo alıp verme
- Sürekli kullanılan bazı ilaçlar
- Hareketsiz yaşam
- Düzensiz yaşam tarzı
- Yüksek kolesterol
- İnsülin direnci ve diyabet hastalığı
- Toksin içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi
- Gebelik
Karaciğer yağlanmasının belirtileri
- Halsizlik ve enerji düşüklüğü
- Göğüs ve karın bölgesinde ağrı
- Çabuk yorulma
- İştahsızlık
- Mide bulantısı ve kusma
- Sarılık
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler
- Kahve
- Avokado
- Limon
- Brokoli
- Elma
- Sarımsak
- Enginar
- Balık
- Zerdeçal
- Yeşil çay