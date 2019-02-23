Karaciğer yağlanması için karahindiba tüketin!

50 yıllık eczacı Mehmet Müderrisoğlu, karaciğer tedavisi için bitkisel madde olan ‘kolin, slybin fosfolipid, enginar ekstresi ve taraxicum yani karahindiba’ karışımını tavsiye ediyor. İşte karahindibanın bilinmeyen faydaları...

Türkiye’de her 5 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülüyor, tedavisi konusunda ise çeşitli yöntemler mevcut. Bu yöntemlerden biri olan bitkisel tedaviye değinen 50 yıllık eczacı Mehmet Müderrisoğlu, tedavide bitkisel madde olan ‘kolin, slybin fosfolipid, enginar ekstresi ve taraxicum yani karahindiba’ karışımının kullanımını tavsiye etti.

Karahindiba nedir?

Karahindiba (Taraxacum officinale); çok zengin bir beta-karoten kaynağı olup vücutta A vitamini haline dönüşmektedir. Bu çiçekli bitki aynı zamanda; C vitamini, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor bakımından çok zengindir.

Karahindiba’nın faydaları nelerdir?

-İdrar söktürücü, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır.

-Kökleri antiviral, iştah açıcı, safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici ve sindirime yardımcı özellikler taşırken, çiçekleri ise hem güçlü birantioksidandır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Karahindiba, çiğ yenildiğinde veya kurutulup çay biçiminde kullanıldığında, kan temizleyici, sindirim kolaylaştırıcı ve canlandırıcı etkilere sahiptir.

-Pankreas üzerine olumlu etkisi vardır ve böbreklerin çalışmasında aktif rol oynar.

-Ergenlik sivilceleri karahindibanın kan temizleyici özelliklerini sayesinde iyileştirilebilirler.

-Karahindiba, içerdiği mineral tuzların yanı sıra, metabolizma hastalıklarına karşı çok önemli maddeleri de içerir.

-Sarılık ve dalak hastalıklarında da karahindiba kullanılır.

-Kan temizleyici etkisi sayesinde, romatizma ve gut hastalıklarında da yardımcı olabilir.

Karahindiba nasıl tüketilir?

Karahindiba kökü ve yaprağı genellikle; göğüs ve kadın sağlığı ilaçları, üriner sorunları, apseler ve yaralar için çay formunda kullanılır.