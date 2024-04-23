Karaciğer temizliği! İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Lavanta kürü nasıl yapılır? Karaciğerin pasını sildi

Karaciğer temizliği İbrahim Saraçoğlu, sağlıklı kalabilmesi için en önemli nokta doğru beslenmedir. Yanlış besleme ve hareketsiz bir yaşam iç organlarına zarar veren bir durumdur. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karaciğer yağlanması ve temizliği için; senede birkaç kez uygulanabilecek maydanoz+limon+ lavantadan oluşan 2 basit kür öneriyor. Karaciğer yağlanmasından kurtulup sağlıklı beslenmeye devam etmek genç ve dinç kalmayı sağlayacaktır. Zayıflamaya da yardımcı olan bu kürler görüldüğü üzere kolay malzemelerden oluşuyor. Üstelik hazırlanışı da çok pratik. Uygulanan tedavinin iyi sonuç vermesi için gün atlamadan düzenli tüketilmesi lazımdır. Bu kolay sistemde sebat etmek, maydanoz ve lavanta suyunu vaktinde düzenli ve devamlı içmek, şifasını da beraberinde getirecektir.

Maydanoz limon kürü

16 adet maydanozdan oluşan bir demet temizce yıkanır. Saplarıyla beraber blendere konur. Üzerine bir bardak klorsuz su ile 2 yemek kaşığı limon suyu konur. Hepsi birlikte 2 dk. Boyunca karıştırılır. Sabah kahvaltıdan 15 dakika önce bu karışım içilir. Hazırlanan maydanoz kürü karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Karaciğeri yağlardan temizler. Bunun için günlük birer bardak olarak hazırlanan bu kür, 15 gün boyunca tüketilir. 15 günün sonunda 5 gün ara verilir. Daha sonra 15 gün olmak şartıyla küre yeniden başlanılır. Fakat bu kez sabahları kahvaltıdan önce içilen maydanoz kürüyle birlikte diğer temizleyici özelliği olan lavanta kürü de kullanılır. Sabahları aç karnına maydanoz kürü içildikten sonra, akşamları da aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmış lavanta kürü içilir. Bu şekilde bir 15 gün daha kürlere devam edilir.

Lavanta kürü

Limon ve maydanoz kürüne ek olarak içlen lavanta suyu akşam yemekten sonra, yatmadan önce bir bardak içilmesi karaciğer temizliğine katkı sağlayacaktır. Bir bardak klorsuz kaynayan suyun içerisine atılan bir tatlı kaşığı lavanta, kısık ateşte 8 dk. Kaynatılır. Sonra süzülüp ılık olarak içilir. Etkili olması için üzerine herhangi bir yiyecek tüketilmemesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Saraçoğlu tüm kürlerin günlük taze olarak yapılmasını ve bekletilmeden tüketilmesini önermektedir.

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